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CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bayrak açıyor

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan, 3 Haziran'da grup başkanı seçildikten sonra ise aniden "değişimci" olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00'da kameraların karşısına geçecek. Özel'in, CHP Genel Merkezi'nde genel başkan adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılırken, basın toplantısı aynı zamanda gövde gösterisine sahne olacak.

CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bayrak açıyor
Ekleme: 15.09.2023 - 08:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:46 / Editör: Ozge Selin
CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bayrak açıyor
Seçimlerin üstünden geçen yaklaşık 3,5 aylık süreçte kriz ve kumpasların merkez üssü haline gelen CHP'de kurultay için geri sayım başladı.

İnternete sızan "darbe" toplantısı ile genel merkezde soğuk duş etkisi yaratan değişim grubu, peş peşe görüşmelerin ardından genel başkan adaylığı için Özgür Özel ismi üzerinde mutabık kalmıştı.

Kısa süre önce Kılıçdaroğlu ile görüşerek genel başkan adaylığını ilk olarak kendisine ileten Özel, bugün saat 14.00'da genel merkezde basın açıklaması yapacak.

Özel'in, kamuoyu önünde seçim sürecine ilişkin eleştirilerini sıralayıp, hayalindeki CHP'yi anlatarak genel başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

İMAMOĞLU GELECEK Mİ?

Aralarında yeni milletvekillerinin de olduğu çok sayıda destekçisi ile birlikte genel merkeze çıkarma yapacak olan Özel'in, uzun süredir örgütlerle iletişim kurarak kurultaya yönelik destek arayışında olduğu biliniyordu.

Öte yandan Özel'e destek için İmamoğlu'nun bugün genel merkeze gelip gelmeyeceği de merakla bekleniyor. Partili kaynaklar, şu an için böyle bir durumun beklenmediğini ifade etti.

"İSTİFA" KRİZİ PATLAK VEREBİLİR

Hareketli bir güne hazırlanan CHP'de bir yandan "istifa" krizi için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz aylarda Özgür Özel'in kurultayda adaylık ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu, "Önce Meclis'teki grup başkanlığı görevinden istifa etmesi gerekir" diyerek kendisine net bir mesaj yollamıştı.

Özel ise her fırsatta grup başkanlığını bırakmayacağını vurgulamaya devam ediyor. Özel'in bugün adaylığını açıklaması halinde genel merkez ile Özel arasındaki iplerin "istifa" meselesi üzerinden daha da gerilmesi bekleniyor.
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