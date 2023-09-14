Valilik açıkladı! Giresun'da terör örgütüne ait sığınak bulundu

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yağlıdere ilçe kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı 2023/111 Operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, 'Operasyon kapsamında sözde Karadeniz Açılım Grubunca 2011-2013 yılları arasında depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınakta, son kullanma tarihleri 2011-2013 yılları olan muhtelif yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile yerinde imha edildi' ifadelerine yer verildi.