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Kocaeli'de feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Ekleme: 14.09.2023 - 09:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kocaeli'de Gölcük D-130 kara yolu Yalova istikametinde, M.B. idaresindeki 35 DUJ 31 plakalı otomobil, V.A. hakimiyetindeki 41 AGG 871 hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

19 yaşındaki genç kurtarılamadı

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çağrı Atay'ın abisi Çağatay'ın da 2 Ağustos 2019'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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