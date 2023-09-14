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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyanın yaralarını Türkiye sarıyor! Başkan Erdoğan'ın mektubu Yunanistan'ın gündeminde

Türkiye birkaç haftadır sel ve orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan ile sel felaketine uğrayan Libya'ya yardım için kolları sıvadı. Dünya basını Türkiye'nin özellikle Libya'ya yaptığı yardımlara dikkat çekerken Yunan basını ise Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Cumburbaşkanı Sakellaropoulou'ya gönderdiği mektuba vurgu yaptı.

Ekleme: 14.09.2023 - 09:11 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan, son birkaç haftadır orman yangınları ve sel felaketi ile boğuşuyor. Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden olmuştu.

Öte yandan ülkenin boğuştuğu tek felaket sel değildi. Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan orman yangınları, üzerinden iki hafta geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Bölgede 15 günde bir milyon dönüme yakın ormanlık alan kül oldu.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlere müdahalenin zorlaştığı bu süreçte Parnita, Fili, Eğriboz ve Rodop gibi birçok bölgede de yangınlar çıktı.

Türkiye ise iki felaket için de hızlı bir şekilde yardım göndermek istedi. Yunanistan'ın gündemi de söz konusu yardımlar oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerine Sakellaropoulou'ya yazdığı mektup Yunan basınında geniş yer aldı.

Yunan gazetesi Naftemporiki söz konusu mektuptan bahsederek, 'Erdoğan, Sakellaropoulou'ya 'sizi desteklemeye hazırız' mesajı verdi' sözlerine yer verdi.

To Vima da söz konusu mektuptan bahsederek Türkiye'nin Yunanistan'ı desteklemeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Yunan gazetesi Kathimerini'nin de gündeminde Başkan Erdoğan'ın mektubu vardı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın taziyelerini ilettiğinden de bahsedildi.

News Bomb da benzer şekilde mektuptan bahsederek 'Türkiye bizi destekleyecek' dedi.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen orman yangınları ve sel felaketi ile ilgili derin üzüntülerini dile getirmiş ve başsağlığı dileklerini iletmişti.

Öte yandan Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınasının ardından ülke felaketi yaşıyor. Sel nedeniyle Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentleri sular altında kaldı.

Son güncel rakamlara göre Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'nin Libya'ya yaptığı yardımlar da dünyanın da gündemindeydi. Reuters, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına yer vererek 'Türkiye, sahra hastaneleri kurmak için Libya'ya yardım gemisi gönderiyor' başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, yardımların nasıl ve ne şekilde olacağından ayrıntılı bir biçimde bahsedildi.

CNN de dün akşam yayımladığı haberinde Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamalarına yer verdi. Gazete, yardım uçağının salı günü Bingazi'ye ulaştığını ifade etti.

Arab News ise yine Bakan Koca'nın açıklamalarına yer vererek salı günü giden uçağın yanı sıra sahra hastanaleri kurmak için Türkiye tarafından bir yardım gemisi gönderileceğini ifade etti.
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