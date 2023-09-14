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Çorum’da feci kaza! Cenaze dönüşü kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü!

Çorum’da yakınlarının cenazesine giden Kuddüs Bayraktar’ın kullandığı aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarptı… 1 çocuk öldü, 10 kişi ise yaralı…

Ekleme: 14.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Çorum’da feci kaza! Cenaze dönüşü kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü!Korkunç kaza sabah saatlerinde Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yaşandı.

Erzurum'dan Kocaeli'ye bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu Kuddüs Bayraktar yönetimindeki minibüsün sol arka lastiği patladı.

Kontrolden çıkan minibüs takla attı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüste bulunan 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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