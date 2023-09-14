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3 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 yıl önce kaldırımda beklerken yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte hastanede hayatını kaybeden İlkay Kalay’ın (30) cinayet şüphelisi Abdullah Önder İzmit (32) yakalandı. Saklandığı evde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirilen şüphelinin, yandaki depoyu da silah imalathanesi olarak kullandığı belirlendi.

Ekleme: 14.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
3 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelisinin evinden cephanelik çıktı
Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde 26 Temmuz 2020'de saat 01.00 sıralarında ağabeyi ile kaldırımda bekleyen İlkay Kalay'ın yanına yaklaşan otomobilden, tabanca ile ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin başına isabet ettiği İlkay Kalay, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Abdullah Önder İzmit (32) olduğunu belirledi. O dönem yapılan çalışmalarda İzmit'e ulaşılamadı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Polis, cinayet şüphelisi Abdullah Önder İzmit'in Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını ve olayda kullandığı aracı yakındaki bir depoda gizlediğini tespit etti. Ekipler, 12 Eylül günü saat 19.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda İzmit ve şüpheliyle birlikte hareket ettiği belirlenen Özbekistan vatandaşı Naidra Rasulova (35) gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada 1 adet AK 47 uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 2 tam dolu şarjör, yine bu silaha ait 228 mermi, 2 otomatik tabanca ve bu tabancalara ait 6 tam dolu şarjör, 5 kutu 9 mm mermi, bu otomatik tabancalara ait toplamda 329 adet 9 mm çapında mermi, 1 pimi takılı vaziyette el bombası, 1 otomatik tabancalara ait dürbün, 27,50 gram şeffaf poşet içerisinde küçük parçalar halinde beyaz renkli uyuşturucu madde, cinayette kullanılan ve depoda gizlenen otomobilde ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 dolu şarjör ele geçirildi.

DEPO, SİLAH İMALATHANESİ ÇIKTI
Deponun silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi. Aramalarda, siyah renkli namluları üzerine işlenmemiş 26 tabanca, siyah renkli namlusu açılmış 3 tabanca, siyah renkli namlu içerisinde matkap ucu sıkışmış 1 tabanca gövdesi, siyah renkli şarjörsüz namlusu açılmış 1 tabanca, 59 gri renkli namlu, 140 gri renkli seri numaraları çizilmiş namlu, 16 gri renkli şarjör, 32 siyah renkli kenarları oluklu şarjör, 27 siyah renkli şarjör, 12 siyah renkli boş şarjör tüpü, 25 siyah renkli sürgü, 130 icra mili yayı, 33 icra mili, 10 siyah renkli sürgü, 2 siyah renkli sürgü, 25 ateşleme tertibatı iğnesi, 560 siyah renkli kesilmiş namlu ucu, 4 adet 9 mm fişek, 2 adet kısa 9 fişek, 5 adet 7,65 mm marka fişek ve 2 adet 9 mm kovan ele geçirildi.
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