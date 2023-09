Survivor 2024 All Star ne zaman başlıyor? İşte kadrodaki isimler…

Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı!Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor hayranlarını heyecanlandıran bir sürprizle geldi.Survivor 2024 sezonunun "All Star" formatında olacağını duyurarak, yarışmanın bu yıl daha da çekişmeli ve heyecanlı geçeceğinin sinyalini verdi.Acun Ilıcalı, son dönemde yaptığı paylaşımlarla, yeni sezonda yer alacak olan yarışmacıları açıklamaya başladı.İzleyiciler, hangi ünlü isimlerin Survivor 2024 All Star'da yer alacağını sabırsızlıkla bekliyor. Öte yandan yeni sezon tarihi de merak konusu.Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, hangi ayda? Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte detaylar…Survivor All Star ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Ancak kadronun git gide genişlemesiyle birlikte, 2024 yılının başlangıcında Survivor yeni bölümün yayınlanacağı düşünülüyor.Nihat AltınkayaAleyna KalaycıoğluSercan YıldırımNagihan KaradereOgedayDamla CanTurabiYiğit Poyraz