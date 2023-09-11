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Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor

Yaz tatilinin ardından ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Bu yıl sınıfta kalma geri gelirken sınav sisteminde de önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor
Ekleme: 11.09.2023 - 08:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:40 / Editör: Ozge Selin
Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor
Üç aylık yaz tatili sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için ilk ders zili bugün çalacak.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 19 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 5 Şubat'ta başlayacak ve 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili başlayacak.

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım-17 Kasım, yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat, ikinci dönem 5 Şubat 14 Haziran, ikinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul 5. sınıf rehberlik uygulamarı 11-15 Eylül'de

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar 4-8 Eylül'de uyum eğitimi almıştı.

Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılı 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayacak.

Sınıfta kalma geri geldi

Bakanlık bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Bu kapsamda açık liselere sadece istisnai durumda olan öğrenciler kayıt olabilecek. Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi.

Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar da sınıf tekrar edecek.

Bu uygulama 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak, özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

Klasik sınavlar yapılacak

Öte yandan liselerdeki sınavlar artık sadece yazılı yoklama şeklinde yapılacak. 6698 sayılı kanunda yer verilen kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli, vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

Okullarda sınav haftası uygulaması başlıyor

Bakanlık tarafından ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı.

MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı.

Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Ülke il ve ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılacak.

Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak.

Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.

5. sınıfa kadar yazılı sınav olmayacak

Yeni düzenleme kapsamında bu yıldan itibaren ilkokul 4. sınıflarda da yazılı sınav saati uygulaması artık yapılmayacak ve 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

Okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak, sınavların hangi tarihlerde yapılacağı öğretim yılı başında ilan edilecek.

Bakanlık Türkçe ve yabancı dil derslerine ilişkin de önemli kararlar aldı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.

Ayrıca öğrenciye anında geri bildirim vermek için kısa süreli sınavlar yapılabilecek.
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Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor
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