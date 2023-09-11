Siverek'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Siverek'teki kaza, ilçeye bağlı Avunduk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet G. idaresindeki 61 AK 589 plakalı otomobil ile Hakan K. hakimiyetindeki 63 N 3597 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan Mürvet G.'nin hayatı tehlikesi bulunduğundan öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.