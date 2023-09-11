Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin kıyıları ile Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer (1-3 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 14°C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 20°C, 27°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 15°C, 26°CParçalı bulutlu, Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 16°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 12°C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 18°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 21°C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 16°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 26°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 22°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 23°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluKONYA 16°C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 6°C, 23°CParçalı ve az bulutluSİNOP 19°C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 15°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Trabzon'un iç kesimlerinin, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 10°C, 23°CParçalı bulutluSAMSUN 15°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 10°C, 23°CParçalı bulutluTRABZON 18°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 6°C, 20°CParçalı bulutluKARS 4°C, 20°CParçalı bulutluMALATYA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluVAN 10°C, 24°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 20°C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 22°C, 34°CAz bulutlu ve açık