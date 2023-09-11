Merkez Bankası Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

TBB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası'nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.Açıklamada şu bilgiler verildi:"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir.TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır.TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir."