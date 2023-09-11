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Merkez Bankası Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması üzerine 8 Eylül 2023 tarihinde biraraya geldi.

Ekleme: 11.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
TBB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası'nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir.

TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır.

TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir."
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