  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ittifak çağrısı: Her zaman…

Türkiye, tarihi seçimleri geride bıraktı… Herkes, 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Ancak 8'li koalisyonda kavga bir an bile durmadı… İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Hiçbir ilçede hiçbir beldede ittifak yapmayacağız" çıkışı yaptı. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı panik sardı. CHP'den resmi olarak İBB Başkanı adaylığı hala açıklamayan Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'e açık açık çağrı yaptı. "İttifak yapılması şart" ifadesini kullandı. Aralarının açık olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na ise üstü kapalı mesaj yolladı: Muhatabım…

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ittifak çağrısı: Her zaman…
Ekleme: 11.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ittifak çağrısı: Her zaman…
Siyasetin gündemi artık 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimlerdeydi… 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan 8'li koalisyon ortakları arasında kavganın sonu gelmedi. Yenilginin sebebi olarak birbirini suçlayan partiler, 'İttifak bitti' dedi. En sert sözler ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'e aitti…

AKŞENER'DEN 'İTTİFAK YOK' ÇIKIŞI

HDP'nin ortak olduğu koalisyona ortak olmasından dolayı milliyetçi seçmenin tepkisini alan ve oy oranı düşen Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada özür diledi! Ardından yerel seçimler için 'Hiçbir ilçede hiçbir beldede ittifak yapmayacağız' dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ PANİKTE!

Bu durum, İYİ Parti ve HDP oyları ile seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı panikletti.

Gözler ise seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanlık kavgasına tutuşan, ancak tüm çabalara rağmen geri adım atıp 'kendini İstanbul'a mühürleyen' Ekrem İmamoğlu'nun üzerine çevrildi.

İMAMOĞLU'NDAN 'İTTİFAK ÇAĞRISI'

CHP'den resmi olarak İBB Başkanı adaylığı hala açıklamayan Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in desteğinin çekilmesi üzerine panikledi.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz'a verdiği röportajda, açık açık ittifak çağrısı yapması dikkat çekti.

İsmail Saymaz'a konuşan Ekrem İmamoğlu, 'İttifak olmamalıdır diye bir fikre kapılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Cumhur İttifakı'nın ittifakı sağlam bir şekilde yerel seçimlerde yürütmesi karşılığında bizim de ittifakı önemsememiz şart. Karşı bir diyaloğa şimdilik girilmemesi gerektiğini düşünüyorum' diyerek CHP ve İYİ Parti'ye mesaj gönderdi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin 100. Yıl kutlamalarına davet edilmediği iddia edildi.

İmamoğlu, İsmail Saymaz'ın 'Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son üç ziyaretinde sizi göremedik. Özel bir durum söz konusu mu?' sorununa da cevap verdi.

Koltuk kavgası nedeniyle Kılıçdaroğlu ile arasında gerginlik yaşanan İmamoğlu'nun cevabı ise çok netti: Bu soruyu cevaplamayacağım. Muhatabı ben değilim…
Bakan Tunç'tan TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki: Gerekli soruşturma süreci başlamıştır
Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık
CHP'de 'mega' kriz! Kılıçdaroğlu 'Mansur Yavaş aday' dedi ancak İmamoğlu'nu teyit etmedi: Olaylı 100. yıl kutlamalarının perde arkası
Bakan Fidan'dan Kazakistan'da önemli açıklamalar...
İSKİ'ye çamurlu su isyanı: İstanbullular tepki gösterdi! Yarın okullar açılıyor...
Yunanistan, Kılıçdaroğlu'nun EOKA'lı paylaşımını konuşuyor: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak
FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı: 'Önce yükümlülükler yerine getirilmeli'
İşsizlik oranları açıklandı
Bakan Bolat duyurdu: Öncüpınar'da dev operasyon
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ittifak çağrısı: Her zaman…
CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?
Zorunlu afet sigortası geliyor! İşte 2024'te devreye girecek uygulamanın detayları
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den CHP'ye zehir zemberek sözler! 'İzmir'in yarısı bankamatik memuru'
Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor
CHP'nin 100. yıl videosuna Türk askeri yerine EOKA'cı teröristleri koymuşlardı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla zarar savunma
PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor
Anız yangını TEM Otoyolu’nda faciaya neden oldu: 1 ölü 36 yaralı!
Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan aylar sonra gelen seçim itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa alkol kullanımında kısıtlamaya gidiyor: Raporda dikkat çeken detaylar...

Avrupa alkol kullanımında kısıtlamaya gidiyor: Raporda dikkat çeken detaylar...

Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

Burası İzmir: Gökyüzünde ateş topu! Görüntüler büyüledi!

Burası İzmir: Gökyüzünde ateş topu! Görüntüler büyüledi!

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Evi olmayan vatandaşlar dikkat: Yeni kampanya müjdesi! OVP'de açıklandı...

Evi olmayan vatandaşlar dikkat: Yeni kampanya müjdesi! OVP'de açıklandı...