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CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş'ın paylaşımında kullandığı görselin İngiltere'deki bir okuldan olması vatandaşların, "Bu kadar mı halktan kopuksunuz?" tepkilerine sebep oldu.

CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?
Ekleme: 11.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlayacak. Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte icra edilecek. Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar, 4-8 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak.

CHP'li Yavaş yeni eğitim öğretim yılı paylaşımında İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yavaş'ın yeni eğitim-öğretim yılı için kullandığı görselin İngiltere'deki bir okuldan olması vatandaşların, "Bu kadar mı halktan kopuksunuz" tepkilerine sebep oldu.

CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?

Yavaş'a X hesabından yaptığı paylaşımına yöneltilen tepkilerden bazıları şöyle:
"Evlatlarım diye seslenirken Ankara'dan bir okul fotoğrafı kullanılsa daha güzel olurdu. İngiliz çocuklarının bulunduğu bir kareyi kullanmışsınız. Bari karedeki siyahi kızcağızı kesip atmasaydınız!"

"Mansur Bey, kendi çocuklarımız varken neden stok fotoğraf kullandınız... Hadi kullandınız, siyahi çocuğu neden kestiniz"

"Sevgili evlatlarım dediği İngiliz çocukları. Bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Yazık."
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CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?
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