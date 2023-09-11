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Avrupa alkol kullanımında kısıtlamaya gidiyor: Raporda dikkat çeken detaylar...

Yeşilay'ın 'Alkol Kontrol Politikalarına Dair İnceleme' başlıklı son raporu, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kamuya açık yerlerde, toplumsal düzeni korumak adına alkol tüketimini kısıtlayan uygulamaların olduğunu gözler önüne serdi. Raporda; Finlandiya, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere ve Letonya gibi ülkelerde park ve bahçe gibi alanlarda alkol tüketimine sınırlama getirildiğine yer verildi. İspanya, Slovenya ve Yunanistan'da spor etkinliklerinde alkol kullanımının bütünüyle yasaklandığı; Fransa, Almanya ve Lüksemburg gibi ülkelerde ise kültür sanat etkinliklerinde alkol tüketiminin bütünüyle kısıtlandığı da raporda yer buldu.

Ekleme: 11.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Avrupa alkol kullanımında kısıtlamaya gidiyor: Raporda dikkat çeken detaylar...
Yeşilay'ın 'Alkol Kontrol Politikalarına Dair İnceleme' başlıklı araştırması, Avrupa devletleri başta olmak üzere dünyanın pek çok devletinin, alkol tüketimini kısıtlayıcı uygulamalara gittiğini ortaya çıkardı.

İNGİLTERE'DE PARKLARDA ALKOL TÜKETMEK YASAK

Raporda; Hırvatistan, Macaristan, Finlandiya, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, Malta, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Letonya gibi ülkelerde park ve bahçelerde alkol tüketiminde kısmı kısıtlamaya gidildiğine yer veriliyor. Estonya, Litvanya, Polonya ve Romanya gibi ülkelerde halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandığı vurgulanıyor. Araştırmadaki verilere göre Avrupa bölgesinde halka açık alanlarda alkol tüketimini yasaklayan ülke oranı her geçen gün artıyor.

Avrupa alkol kullanımında kısıtlamaya gidiyor: Raporda dikkat çeken detaylar...

SPOR ETKİNLİKLERİNDE İZİN VERİLMİYOR

Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Romanya, İspanya, Slovenya ve Slovakya gibi ülkelerde de spor etkinliklerinde alkol tüketimine kesinlikle izin verilmediği raporun dikkat çekici bulguları arasında. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, İsveç, İngiltere, Litvanya ve Letonya gibi ülkelerde ise spor etkinlikleri esnasında kısmı kısıtlamalara gidildiği belirtiliyor.

KOMPLE YA DA KISMEN YASAK

Finlandiya, Gürcistan, Romanya ve Slovakya ise kültür ve eğlence faaliyetleri alanlarında alkol kullanımının bütünüyle yasaklandığının vurgulandığı raporda; Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya ve İngiltere'de de etkinlikler süresince kısmi kısıtlamaların yapıldığına dikkat çekiliyor.

Avrupa alkol kullanımında kısıtlamaya gidiyor: Raporda dikkat çeken detaylar...

YAŞA GÖRE DE KISITLAMA VAR

Raporda ayrıca Avrupa ülkelerinde yaşa göre alkol satışının yasaklandığı uygulamalara da yer verildi. İsveç'te 20 yaşında altında kimseye alkollü ürünler satılmadığına dikkat çekildi. Finlandiya ve Almanya'da ise 18 yaş ve üzeri olduğu vurgulandı.
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