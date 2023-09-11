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Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

Antalya'da yer alan Kaleiçi ilçesinde, turunçgil uzun antenli böceğinin çürümesine neden olduğu 10 metrelik çınar ağacı, gövdesinden bölünüp devrildi. Anavatanı Çin olan böceğin, Türkiye'de ilk defa 2012 yılında İstanbul'da, 2016 yılında ise Antalya'da tespit edilmişti.

Ekleme: 11.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti
Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde yer alan Kılınçaslan Mahallesi Seferoğlu Sokak'ta meydana geldi.

Sultan Alaaddin Camisi'nin yanındaki 10 metre yüksekliğindeki çınar ağacı gövdesinden bölünüp, devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir otomobil, kısmen zarar gördü. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan ağacı kesip, topladıktan sonra trafiğe açtı.

Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

İSTANBUL VE ANTALYA'DA TESPİT EDİLDİ

Anavatanı Çin olan turunçgil uzun antenli böceği, Türkiye'de ilk defa 2012 yılında İstanbul'da, 2016 yılında ise Antalya'da tespit edildi.

Özellikle Çin ve Hollanda'dan gelen çiçek ve bitkilerde yumurta halinde geldiği tahmin edilen böcek türü, Türkiye'nin birçok yerinde görülebiliyor. Ağaç kabuğuna bırakılan yumurtalar daha sonra larvaya dönüşüp, ağaç içerisinde gelişiyor.

Ağacın içinde tüneller açarak, ilerleyen bu böceğin yetişkinleri de dışarı çıkmak için ağaçta kurşun izine benzer delikler açıyor.

Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti
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Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

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