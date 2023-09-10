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Antalya’da motosiklet faciası: 2 genç kız hayatını kaybetti

Antalya’da trafiğe kapalı yolda iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım (14) hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü Yusuf Koç (20) ise ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kepez İlçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesini devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Üzerinde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koç’un kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Ekleme: 10.09.2023 - 22:14 Güncelleme: 10.09.2023 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da motosiklet faciası: 2 genç kız hayatını kaybettiKorkunç kazada çarpışmanın şiddeti ile yaralılar etrafa savruldu. Ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

PARMAK İZİ ALINDI

Trafik ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri iki Helin ve Melisa'nın ölümüne neden olan motosikleti kimin kullandığını belirlenmesi için parmak izi çalışması yaptı. Ekipler geçtiğimiz yıllarda da aynı yerde motosikletci gençlerin kaza nedeniyle hayatlarını kaybettiğini kaydetti. Motosikletcilerin yasak olmasına rağmen buraya gelerek yarış yaptığına dikkat çekti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helin Çınar'ın bir yakını ise cesedin üzerine kapanarak uzun sure gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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