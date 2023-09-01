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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı

Turizmin gözdesi olan kentte turistler için şartlar uygun hale getirilirken, bölge halkı ise aylardır su sıkıntısı çekiyor. Vatandaşlar belediyenin yardım çağrılarına yanıt vermemesine tepki göstererek, "21. yüzyılda çağdışı sıkıntılar çekiyoruz" dedi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı
Ekleme: 1.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 1.09.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı
Türkiye, yaz turizmiyle hareketli günler geçiriyor.

Yerli ve yabancı vatandaşların gözdesi bu yıl da Muğla oldu. Büyük bir kalabalığın ağırlandığı kentte turistler keyif yaparken, arka planda ise durumlar göründüğü gibi değil

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşını susuz bıraktı.

Atatürk Barajı'nda su seviyesi yüzde 70 olmasına rağmen kırsal bölgelerde yaşayan halk, susuzlukla mücadele ediyor.

Sorun yıllardır çözüme kavuşmuyor, belediye su şebekesini döşemiyor...

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı

Su kuyuları da tükendi

Öyle ki Marmaris ilçesinde 10 kilometre mesafede olan Hisarönü Mahallesi'nde, vatandaşların musluğundan uzun süredir su akmamaya devam ediyor.

2023 yılında hala yaşanmaya devam eden bu sorun, vatandaşların adeta çilesi oldu. Su ihtiyacının karşılandığı kuyularda da su tükenince vatandaşlar adeta isyan etti.

Parayla kendilerine su getirtiyorlar

Sabah'ın aktarımına göre; bölge halkı defalarca kez belediye dilekçe verdiğini ancak çözüme ulaşmadığını belirtti.

Yardım çağrılarına kulak tıkayan belediyeden umudunu kesen vatandaşlar, sorunlarına bir çare bulmak için harekete geçti. Bu durum ise ekonomik anlamda da vatandaşları zorlamaya başladı. Traktör sahibi olan birine mazot parası veren halk, haftanın belli günlerinde kendilerine tankerle su getirtiyor.

'Ömrümüz su taşımakla geçti'

Köylüler, “Turizmin gözbebeği Marmaris'te, susuzluktan kırılıyoruz. 21. yüzyılda çağdışı sıkıntılar çekiyoruz. Musluklarımızdan aylardır su akmıyor. Su ihtiyacını giderdiğimiz kuyular da kurudu. Tankerlerle su taşıyoruz. Bahçelerimiz kurudu.” ifadelerini kullandı.

Su kovasıyla her gün su taşıyan 9 yaşındaki İnci Demirtaş da, “Bütün yaz okuldan geldiğimizden beri su taşıyoruz. Ömrümüz su taşımakla geçti.” dedi.

Seçim döneminde verilen söz unutuldu

Öte yandan belediyenin 2019 yılının mart ayında 25 milyon TL'lik yatırım yaptığı, 44 bin 800 metrelik hat döşeyerek su sorunun çözüleceğini açıkladığı ortaya çıktı.

Ancak 4 yıldır söz verilen projeden eser yok.

Yerel seçim döneminde verilen sözün unutulması ise vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.
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