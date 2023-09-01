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58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8 Ekim'de Antalya'da başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR) programı belli oldu. Dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımıyla Alanya'dan başlayıp İstanbul-Sultanahmet'te sona erecek TUR, 8 etaptan oluşuyor ve toplam 1231,2 kilometre.

Ekleme: 1.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 1.09.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8 Ekim'de Antalya'da başlıyor!
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun programı belirlendi. Antalya Valiliği'nce duyurusu yapılan bisiklet turu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları gibi kurumların da desteğiyle 8 Ekim'de Antalya'dan başlıyor.

İLKİ 1963'TE DÜZENLENDİ

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanan ve 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan TUR, dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve elit erkekler kategorisinde dünyaca ünlü bisikletçileri Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlıyor.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun açıklamasına göre, Türk bisikletinin gelişimine değer katan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan TUR, bu yıl Antalya'nın Alanya ilçesinden başlayıp İstanbul'da Sultanahmet'te sona erecek. Tur, 8-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUSU

Profesyonel bisiklet takımlarının katıldığı TUR'un, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında çok daha büyük coşku ve görkemli yapılması için hazırlıkların tamamlandığına işaret edildi. 58'incisi düzenlenecek TUR, 8 gün ve 8 etaptan oluşuyor. Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e ve 7'nci etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a transferinin ardından, TUR İstanbul-Sultanahmet etabı ile sona erecek.

DEV BİR AÇIK ALAN ORGANİZASYONU

TUR'un hem karadan, hem uçak ve helikopterler ile havadan çekimi yapılarak takip edildiği belirtilerek, her gün 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanacağı kaydedildi. Her gün yaklaşık 1000 kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev bir açık alan organizasyonu olan TUR'un, Türkiye'nin spor organizasyonu tecrübesi bakımından örnek teşkil eden global bir marka olarak öne çıktığı vurgulandı.
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