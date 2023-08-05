PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu yaptığı yazılı açıklama ile kınadı. İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerin hatırlatıldığı açıklamada, "PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyon gerçekleştirdi.Terör örgütü sempatizanlarının bu alçaklığına ise Türkiye'den cevap gecikmedi.Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen alçaklığın kınandığını belirtti.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Stockholm’de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütler hatırlatıldı.“Stokholm’de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz.”