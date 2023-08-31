Başkan Erdoğan duyurdu! Deprem bölgesindeki balıkçılara 60 bin TL destek

2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beykoz'da açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjde paylaşan Başkan Erdoğan, "Yarın itibarıyla gemi başına 3500 lira ile 60 bin lira arasında değişen desteği hesaplara yatırıyoruz." dedi.

2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beykoz'da açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...Bugüne kadar 15 milyar liralık ÖTV'siz yakıt verdik.Su ürünleri ihracatında hedefimiz 1 milyar dolardı. Bunu başardık. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır.Deprem bölgesinde balıkçılık yapanlara müjde vermek istiyorum. Yarın itibarıyla gemi başına 3500 lira ile 60 bin lira arasında değişen desteği hesaplara yatırıyoruz.