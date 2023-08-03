Tem Otoyolu'nda ilerleyen araç alev topuna döndü

Tem Otoyolu'nda panik anları yaşandı.Bahçeşehir bağlantısında meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin motor kısmı birden alev aldı.Sıcak havanında etkisiyle otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken otomobilden geriye demir yığını kaldı.Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi esnasında yaşanılanlar diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi