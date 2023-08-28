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Polisi şehit etmişlerdi! Adliyeye sevk edildiler

Polis Hakan Telli’yi şehit eden Anucurlar grubuna operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 28.08.2023 - 11:58 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Polisi şehit etmişlerdi! Adliyeye sevk edildiler
İstanbul Kağıthane'de Polis Memuru Hakan Telli'yi şehit eden dört kişinin bağlı olduğu Anucurlar adlı uyuşturucu çetesine yönelik operasyon yapıldı.

Polisi şehit etmişlerdi! Adliyeye sevk edildiler

Aynı gruba üye olan 35 kişi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Polisi şehit etmişlerdi! Adliyeye sevk edildiler

Toplam 39 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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