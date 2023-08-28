Polisi şehit etmişlerdi! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Kağıthane'de Polis Memuru Hakan Telli'yi şehit eden dört kişinin bağlı olduğu Anucurlar adlı uyuşturucu çetesine yönelik operasyon yapıldı.Aynı gruba üye olan 35 kişi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.Toplam 39 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.