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Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Romanya'nın Başkenti Bükreş yakınlarındaki Crevedia'da yer alan LPG istasyonunda iki patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 26 kişi de yaralandı.

Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Ekleme: 27.08.2023 - 00:15 Güncelleme: 27.08.2023 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Romanya Acil Servis Müfettişliği (IGSU) Crevedia'daki bir LPG istasyonunda patlama ve ardından yangın meydana geldiğini bildirdi. IGSU'ya göre, ilk patlamanın ardından meydana gelen yangın iki tanka ve yakındaki bir eve sıçradı sonrasında ise 300 metrelik alanda tahliyelere ve karayolu trafiğinin tıkanmasına neden oldu.

İLK PATLAMAYA MÜDAHALE SONRASINDA İKİNCİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

IGSU, yangının söndürülmesine yaklaşık 25 itfaiye aracının katıldığını duyurdu. Bölgede yaşanan ikinci patlama ise itfaiye ekiplerinin ilk patlamanın yol açtığı yangına müdahale etmesi sonrasında meydana geldi.

Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 İTFAİYECİ YARALANDI

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila yerel medyaya bir kişinin öldüğünü belirtti.

Acil müdahale biriminden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Raed Arafat gazetecilere verdiği demeçte, LPG istasyonunda ikinci bir patlama meydana geldiğini ve 26 itfaiyecinin yaralandığını söyledi. Arafat, yangının henüz söndürülmediğini ve bölgedeki üçüncü bir tankın risk oluşturması nedeniyle daha fazla patlama olabileceğini belirtti.

Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

EV VE ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ciddi yanıklara maruz kalan dört kişi entübe edildi.

Yangın nedeniyle çevredeki çok sayıda ev ve araçta hasar oluştu.

Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
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