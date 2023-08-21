ABB'de kadrolaşma çok, hizmet yok! Büyük çöküşü Hakan Han Özcan ortaya çıkardı

Mansur Yavaş personelin maaşını ödemeyebilmek için yılda ortalama 25 milyar TL harcarken vatandaşa hizmet etme noktasında ise sınıfta kaldı. AK Parti döneminde hizmet sıralamasında ilk 10'da olan ABB 4 buçuk yılda 27'nci sıraya geriledi.Ankara Büyükşehir'in “hizmet ortalaması” da yüzde 50'den yüzde 30'lara kadar düştü.Göreve gelir gelmez belediye bünyesinden 5 bin işçiyi çeşitli sebeplerle işten çıkaran Yavaş, 29 bin 500 kişi ile devraldığı ABB'ye 17 bin 500 yeni personel alarak toplam çalışan sayısını 42 bin kişiye çıkardı. “Tasarruf edeceğiz” diyerek göreve gelen Yavaş, aldığı personel ile belediye kasasına yıllık 25 milyardan fazla yük yükledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yapan Yavaş, personelin maliyetini bile karşılamakta zorlanırken 30 büyükşehir içinde hizmet sıralamasında ilk onda olan ABB'yi ise 4 buçuk yılda 27'nci sıraya düşürdü.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 4 buçuk yılda Ankara'ya çivi çakmaktan aciz olan ve personel maaşlarını ödeyebilmek için ABB Meclisi'nden borçlanma talep eden Yavaş'ın paraları nereye dağıttığını ortaya çıkardı. Yavaş 2019 yılında 29 bin 500 kişi ile devraldığı ABB bünyesinden, seçimden önce “hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağım” demesine rağmen çeşitli bahanelerle 5 bin kişiyi çıkardı. Çıkardığı işçilerin yerine kendi adamlarını alan Yavaş, toplamda 17 bin 500 kişi işe aldı. Yavaş belediye bünyesinde çalışan personel sayısını 42 bin kişiye çıkardı. Artan personel sayısı yüzünden belediye bütçesinde büyük yük oluşurken, personelin yıllık toplam maliyeti 25 Milyardan fazla olarak hesaplandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sayın Yavaş'ın neden borçlanma talebinde bulunduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu, artık hizmet üretemeyen ABB, Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşmasını gerçekleştirerek personelin bile maaşlarını ödemekte zorlanır hale geldi” dedi.Özcan, personel giderlerine para yetiştirmekle uğraşan Yavaş'ın hizmette de sınıfta kaldığını kaydetti. Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını gerçekleştiren Yavaş'ın, artan personel giderleri yüzünden Ankara'ya çivi çakamadığını ifade eden Özcan, “ABB'yi devraldığında 30 büyükşehir arasında hizmette ilk onlarda olan ABB 4 buçuk yılda 27'inci sıraya kadar geriledi. Ayrıca yüzde 50'nin üzerinde olan hizmet oranı da yüzde 30'a kadar geriledi” dedi.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığını kazanmasının üzerinden 4,5 yıl geçen Mansur Yavaş'ın görev süresi boyunca Ankara'ya sadece iki park yapabildiğini hatırlatan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Yavaş seçimden önce ‘her mahalleye bir kreş' vaadinde bulunurken verdiği bu sözü yerine getirmedi. 58 Milyar TL'lik dev bütçeye sahip ABB'nin Başkanı olan Yavaş, görevde olduğu sürede ne bir havuz, ne bir halı saha, ne bir gençlik merkezi ne de bir spor kompleksi yapamadı.Seçimden önce 100 vaatte bulunan Yavaş verdiği bu vaatleri de unuttu. Şimdilerde de vaatlerinin bulunduğu videoları internetten sildirmek için büyük çaba sarf ettiği bilgisini aldım.” diye konuştu.