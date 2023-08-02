Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü

Suruç- Akçakale yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonucunda sürücü Mehmet Ataşoğlu ağır yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Ataşoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.