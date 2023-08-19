Devlet Bahçeli çizmelerini giydi, mesajı verdi: Kıbrıs Türk’tür

BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında bugün gerginlik yaşandı.BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.KKTC yönetimi ise, BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC’den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nden geri dönüş olmayacağını bildirdi.Türkiye'den ise Pile köyündeki yol projesine BM Barış Gücü'nün müdahalesine tepkiler gelmeye devam ediyor.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan gerilimle ilgili yazılı açıklama yapmıştı.Bahçeli açıklamasında, "BM Barış Gücü'nün ahrik ve telkinle ortamı germesi sorumsuzluktur" açıklamasında bulunmuştu.Gözden KaçmasınBu açıklamanın ardından Devlet Bahçeli'den anlamlı bir mesaj daha geldi.Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesabından 'Kıbrıs Türk'tür' yazısıyla birlikte Devlet Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı.Videoda 'Ağlama Sevdam' şarkısının çalması da dikkat çekti.