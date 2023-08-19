CHP olağan ilçe kongresinde ortalık fena karıştı! CHP ve İYİ Partili isimler birbirlerine girdi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos 'yerel seçimler' öncesi alev aldı. Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yaparken, son dönemde kulis bilgileri patlak vermeye başladı.'Bu geminin kaptanı benim diyen' Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na defaatle İstanbul'u işaret etti, 'Senin yerin belediye' mesajı verdi.CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ise hedefe ulaşamayınca havlu attı... Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve 'İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim' açıklamasını yaptı.'İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum' diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.Meral Akşener'in 26 Ağustos tarihinde yapacağı konuşma merak konusu olurken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba bir kulis bilgisi paylaştı.'Meral Akşener kendisini ziyaret eden milletvekillerine ilginç sözler sarf ediyor' diyen Yarkadaş, 'Bugün İYİ Parti'den önemli bir isimle konuştum son havayı sana özetleyeyim dedi 'Sizin o yayından sonra parti teşkilatlarında 'Biz hiçbir şeyi kazanamayacaksak niye bu seçimlere giriyoruz' diye bir hava oluştu, Meral Hanım da bu havayı gördüğüm için, Ankara, İstanbul İzmir'i ittifak görüşmelerinde kendisine ayırdı hatta kendisini ziyaret eden vekillere 'CHP'nin iç işlerine karışmayın, hiç kimse CHP'nin iç işlerine karışarak yorum yapmasın, biz kendi partimizi büyütelim Kemal Kılıçdaroğlu'na saygısızlık algılanabilecek sözleri de hiç kimse etmesin' tavsiyesinde bulunuyor' dedi. Bu sözleri birkaç kişiye tekil olarak mı yoksa kendisini ziyaret eden birçok vekile mi söyledi diye sordum 'Birçok vekile söylediğini ve birçok parti yöneticisine söylediğini rahatlıkla ifade edebilirim' dedi' ifadelerine yer verdi.İYİ Partili yetkili, CHP'li Saymaz'ın sözlerine karşılık olarak, 'Hiç umurumuzda değil. CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur.' ifadelerini kullandı.CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in bu sözlerini ittifak sinyali olarak değerlendiren İYİ Partili bazı isimler bu konudan büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirtti. O isimlerin başında gelen kişilerden birinin ise Bilge Yılmaz olduğunu açıkladı.CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak krizi sürmeye devam ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan 'seçim' hezimetinin yankıları sürmeye devam ediyor.26 Ağustos'ta Akşener'in yapacağı konuşmada kulis bilgileri patlak verirken, taraflar birbirine düşmeye de devam ediyor.CHP Avcılar ilçe kongresinde CHP'li yönetici masadan kalkıp yeniden oturan 8'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı ise bu sözlere tepki gösterince ortam gerildi.CHP'li yönetici, 'Meral Hanım, ne olduysa seçimlerde masayı terk etti. Bir takım çalışmalar sonucu ise Akşener tekrardan masaya geri döndü.' ifadelerini kullanırken, İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım'a seslenerek, 'Serkan Bey bu gidiş ve geliş inanır mısınız en az 4 puan kaybettirdi.' dedi.Konuşmasında Meral Akşener'e sert göndermelerde bulunan CHP'li yöneticiye, İYİ Partili Yalım, 'Bana soru soruyorsanız eğer konuşma hakkım çıkacak, şu an kongredeyiz. Ben de böyle bir kongreyi lekelemek istemiyorum' diyerek tepki gösterdi.CHP'li yöneticiye Divan Kurulu Başkanı konuşmaya müdahale ederek 'Genel kurula hitap edin' dedi.