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Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na: Dikkatle dinledim ama söylediklerinizi anlamadım

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'adayım' demeden İBB adaylığını ilan eden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinlediğini belirten Özcan, "Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na: Dikkatle dinledim ama söylediklerinizi anlamadım
Ekleme: 15.08.2023 - 15:51 Güncelleme: 15.08.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na: Dikkatle dinledim ama söylediklerinizi anlamadım
Seçim hezimetinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' hareketinin öncüsü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'adayım' demeden İBB adaylığını ilan etti.

Kendisinin İstanbul'a mühürlü olduğunu belirten İmamoğlu, "31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı, demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan: Bir tek ben mi anlamadım?

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, net bir şekilde tavrını ortaya koyamayan İmamoğlu'nu eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu’nun açıklamalarını dikkatle dinledim. 'Adayım demedim İstanbul’u savunmak için yola çıkıyorum dedim' Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul’u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?

Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu;

1- İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?

2- İstanbul’a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım."

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