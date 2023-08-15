  • USD: 27,02 - 27,07
  • EURO: 29,54 - 29,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmamoğlu faturalara bile reklam bastı! İSKİ ve İGDAŞ faturalarında 'bitmeyen' metro reklamı

İstanbul’u baştan başa kendi reklamlarıyla donatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de faturalara göz dikti. İBB'nin İstanbullulara kestiği su ve doğalgaz faturalarında İmamoğlu’nun 'yapmadığı' metroların reklamı yapıldı.

İmamoğlu faturalara bile reklam bastı! İSKİ ve İGDAŞ faturalarında 'bitmeyen' metro reklamı
Ekleme: 15.08.2023 - 16:31 Güncelleme: 15.08.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu faturalara bile reklam bastı! İSKİ ve İGDAŞ faturalarında 'bitmeyen' metro reklamı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet yerine PR dönemi devam ediyor.

2023 bütçesinden 1 milyar 822 milyon lirayı reklam için ayıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirmediği projelerin reklamlarını yapmaya devam ediyor. Bilboardları donatan, dergi türü basılı neşriyatı metrolarda balya balya ücretsiz dağıtan İmamoğlu şimdi de faturalara reklam yerleştirmeye başladı.

REKLAMLI FATURA

İBB iştiraklerinden İSKİ ve İGDAŞ'ın Temmuz-Ağustos dönemine ilişkin faturalarında “Kazandık İstanbul'a kazandırdık – 5 yeni metro açtık” şeklinde reklam görseli basıldı. Reklamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzasına da yer verildi.

Reklamlı faturaların bu ay bütün İstanbulluların faturalarına basıldığı öğrenildi.

Daha önce yaz dönemlerinde İSKİ'nin vatandaşlara yönelik su tasarruf ikazlarının yer aldığı faturalarda artık İmamoğlu reklamı bulunuyor.

Hükümetin başarılı enerji politikaları neticesinde 25 metreküpü ücretsiz yapılan ve yaz döneminde hemen hemen hiç fatura bedeli yansımayan doğalgazda dahi İmamoğlu reklamlarının yer alması manidar karşılandı.

YAPMADIĞI METROLARIN REKLAMINI YAPIYOR

İstanbul'da 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde 5 metro açtığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıfırdan başlayıp bitirdiği hiçbir metro bulunmuyor. İmamoğlu, 4 yılda 1 tane bile metro projesini projelendirip, ihaleye çıkıp, inşasına başlamadı.

AK Parti döneminde yapımına başlanıp büyük çoğunluğu bitirilen; Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Bostancı-Dudullu Metrosu, Haliç Tramvayı ve Hisarüstü-Aşiyan Fünikileri'nin açılışını yapan İmamoğlu'nun, açılmış gibi gösterdiği “Ataköy-İkitelli Metrosu” ise hala çalışma aşamasında.

İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılında yüzde 90'a yakını bitmiş olan metronun sadece 2 durağı açılırken, İmamoğlu bu iki duraklık etabı “metronun tamamını yapıp açılışını yapmış gibi” yansıtıyor.

Bu metrodaki çalışmalar nedeniyle İmamoğlu yönetimi, Yenikapı-Atatürk Havaliamanı metrosunun Yenibosna durağını da vatandaşın kullanımına kapatmış durumda.

İmamoğlu faturalara bile reklam bastı! İSKİ ve İGDAŞ faturalarında 'bitmeyen' metro reklamı
HDP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Bir suda bir defa yıkanılır
Boğaziçi Üniversitesi eyleminde protestocu akademisyen sayısı bire düştü
İmamoğlu faturalara bile reklam bastı! İSKİ ve İGDAŞ faturalarında 'bitmeyen' metro reklamı
Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na: Dikkatle dinledim ama söylediklerinizi anlamadım
Yapısal reformlar Meclis'e geliyor! Kısa ve orta vadeli eylem planı devreye girecek
CHP’li isimden İmamoğlu’na füze: Değişim entrika değildir
İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...
Danimarka'dan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Saldırılar için özür dileriz
Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı
İstanbullunun toplu ulaşım çilesi! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı seferler iki saat aksadı .
Karlov suikastında flaş gelişme! Kritik isim İstanbul’da yakalandı…
Camideki skandal görüntülerin ardından gözaltı
Konut alacaklara sevindiren haber! Düğmeye basıldı: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz...
İBB'de işçiler greve gidiyor: İstanbul'da çöp krizi kapıda
Memur ve memur emeklisi Perşembe gününü bekliyor: Hükümet ikinci zam teklifini yapacak
Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi
Dış politikada yeni dönem şifreleri! Atılacak adımlar şekillendi
CHP'li belediye vatandaşı haraca bağladı! Ödemeyeni zabıta ile tehdit ediyorlar
Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.
Memur ve emekli zammı için teklif belli oluyor! Toplu sözleşme zammı 8,5 milyonu ilgilendiriyor
15 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

15 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

Kayaların üzerine oyulu halde bulundu: Sırrı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

Kayaların üzerine oyulu halde bulundu: Sırrı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

Yıllar sonra Şanlıurfa'yı karıştıran talep: Gaziantep'e bağlanmak istiyoruz

Yıllar sonra Şanlıurfa'yı karıştıran talep: Gaziantep'e bağlanmak istiyoruz

YouTube'dan çok konuşulacak özellik! Reklam engelleyicilere izin vermeyecek

YouTube'dan çok konuşulacak özellik! Reklam engelleyicilere izin vermeyecek

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 8 saat karanlığa gömülecek! 23 ilçede elektrik kesintisi olacak

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 8 saat karanlığa gömülecek! 23 ilçede elektrik kesintisi olacak