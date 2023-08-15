İmamoğlu faturalara bile reklam bastı! İSKİ ve İGDAŞ faturalarında 'bitmeyen' metro reklamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet yerine PR dönemi devam ediyor.2023 bütçesinden 1 milyar 822 milyon lirayı reklam için ayıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirmediği projelerin reklamlarını yapmaya devam ediyor. Bilboardları donatan, dergi türü basılı neşriyatı metrolarda balya balya ücretsiz dağıtan İmamoğlu şimdi de faturalara reklam yerleştirmeye başladı.İBB iştiraklerinden İSKİ ve İGDAŞ'ın Temmuz-Ağustos dönemine ilişkin faturalarında “Kazandık İstanbul'a kazandırdık – 5 yeni metro açtık” şeklinde reklam görseli basıldı. Reklamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzasına da yer verildi.Reklamlı faturaların bu ay bütün İstanbulluların faturalarına basıldığı öğrenildi.Daha önce yaz dönemlerinde İSKİ'nin vatandaşlara yönelik su tasarruf ikazlarının yer aldığı faturalarda artık İmamoğlu reklamı bulunuyor.Hükümetin başarılı enerji politikaları neticesinde 25 metreküpü ücretsiz yapılan ve yaz döneminde hemen hemen hiç fatura bedeli yansımayan doğalgazda dahi İmamoğlu reklamlarının yer alması manidar karşılandı.İstanbul'da 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde 5 metro açtığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıfırdan başlayıp bitirdiği hiçbir metro bulunmuyor. İmamoğlu, 4 yılda 1 tane bile metro projesini projelendirip, ihaleye çıkıp, inşasına başlamadı.AK Parti döneminde yapımına başlanıp büyük çoğunluğu bitirilen; Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Bostancı-Dudullu Metrosu, Haliç Tramvayı ve Hisarüstü-Aşiyan Fünikileri'nin açılışını yapan İmamoğlu'nun, açılmış gibi gösterdiği “Ataköy-İkitelli Metrosu” ise hala çalışma aşamasında.İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılında yüzde 90'a yakını bitmiş olan metronun sadece 2 durağı açılırken, İmamoğlu bu iki duraklık etabı “metronun tamamını yapıp açılışını yapmış gibi” yansıtıyor.Bu metrodaki çalışmalar nedeniyle İmamoğlu yönetimi, Yenikapı-Atatürk Havaliamanı metrosunun Yenibosna durağını da vatandaşın kullanımına kapatmış durumda.