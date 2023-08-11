TSK'dan Suriye'de operasyon: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenledi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hâle getirildi' denildi.