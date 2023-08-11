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PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 11.08.2023 - 10:07 Güncelleme: 11.08.2023 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!
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