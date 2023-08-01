Ndombele için yeni teklif! Tottenham'ın cevabı bekleniyor

Galatasaray Kulübü, Tottenham'da gözden çıkarılan Tanguy Ndombele için girişimlerini hızlandırdı.Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, daha önce 4 yılda ödenmek kaydıyla 8 milyon euro'luk teklifte bulunmuş ancak bu teklif hem düşük hem de ödeme vadesi geniş bulunması nedeniyle İngiliz kulübü tarafından reddedilmişti.Cimbom, Fransız orta saha için Tottenham'a yaptığı teklifini revize etti.8 milyon euro'luk bonservis bedeline 500 bin euro daha ekleyen ve ödeme planı için de yıl sayısını düşüren sarı-kırmızılılar, gelecek cevabı beklemeye başladı.Geçen sezon kiralık olarak Napoli forması giyen 26 yaşındaki Ndombele, 40 maçta görev yapsa da sahada yalnızca 1261 dakika kaldı ve bu süreye 2 gol, 1 asist sığdırdı.Tottenham'ın 2019-20 sezonu öncesi 62 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Ndombele'nin 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Dört yıl önce 62 milyon euro bonservis ödenerek Lyon'dan transfer edilen Ndombele, İngiliz kulübünde bugüne dek 91 maça çıktı ve 10 gol, 9 asist üretti.