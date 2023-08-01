İzmir ve Konya'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi

AFAD, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.24 kilometre olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıdan kısa bir süre sonra İzmir'in Buca ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbarın olmadığını ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.Depremin derinliği 7.24 kilometre olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrası yaptığı açıklamada, 'Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığını söyleyip, 'Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım.' dedi.Konya Selçuklu'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre sonra İzmir'in Buca ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.