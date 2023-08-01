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Heykelci Tanju Özcan’a AK Partiden tepki

Adı Heykelci Belediye Başkanına çıkan Tanju Özcan’a, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner’den tepki geldi. Geçtiğimiz aylarda belediye tarafından yıktırılan eski katlı otoparkın alanına leylek heykelinin belediye tarafından dikilmesine karşın, Güner; “Heykel yapacağına, icraat yap. Verdiğin sözlerin yüzde 90’nını bile hayata geçiremedin” dedi.

Heykelci Tanju Özcan’a AK Partiden tepki
Ekleme: 1.08.2023 - 16:51 Güncelleme: 1.08.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Heykelci Tanju Özcan’a AK Partiden tepki
Bolu Belediye Başkanlığına görevine geldiğinden bu yana özellikle Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan Kanal Boyuna, boz ayı, kaplumbağa, tavşan kurbağa, horoz gibi heykelleri yapması nedeniyle büyük tepkiler alan Başkan Özcan'a, son olarak leylek heykelini dikmesinin ardından, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den icraat açıklaması geldi.

Güner, yaptığı açıklamada; 'Tanju Özcan 2019 yılında yapılan yerel seçimler öncesi yatırım ve proje anlamında 50'den fazla vaatte bulundu. Seçimi kazandıktan sonra ise verdiği sözlerin yüzde 90'ını hayata geçirmedi. Yapmak bir yana bizim dönemimizde yapılanların bakımlarını dahi yapamadı. Belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arsaları sattı. İhtiyaç sahiplerine 404 adet konut yapacağım dedi, buranın arsasını sattı. Bölgenin en büyük Botanik Parkı'nı yapacağım dedi yine arsasını sattı' dedi.

Heykelci Tanju Özcan’a AK Partiden tepki


AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Tanju Özcan'ın, Bolu için icraat yok heykel var anlayışıyla görev yaptığın da dile getirerek; 'Kültür Sanat Merkezi, Yeni Stadyum Projesi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Organik Ürünler Pazarı, Kızılay Otoparkına Yeni Konsept, Karaçayır Dev Sosyal Tesis, 10 bin Araçlık Otopark, Vizyonkent Projesi, Gölköy Su Sporları Merkezi ve daha nicelerini söz verdikleri halde yerine getirmediler. 4 buçuk yılda Bolu'ya milyonlarca lira tutarında onlarca heykel ile biçimsiz ve kullanışsız kavşaklar yaptılar. Sattıkları arsalardan ve çektikleri kredilerden milyonlarca lira gelir etmelerine rağmen hizmet adına bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Bu paraların nereye gittiğini de açıklamaları gerekiyor. Bolu halkı bütün bunların farkında ve Mart ayındaki yerel seçimlerde Tanju Özcan'a iyi bir ders verecek. Heykel değil Hizmet Siyaseti kazanacak. AK Parti Belediyeciliği ile Bolu Halkı hak ettiği hizmete yeniden kavuşacak'

Heykelci Tanju Özcan’a AK Partiden tepki
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Heykelci Tanju Özcan’a AK Partiden tepki
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