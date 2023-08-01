Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

İstanbul Esenyur'ta bir tekel bayide izleyenleri şoka sokan bir katliam yaşandı. Olayda 2 kişi vahşice öldürülürken 2 kişi yaralandı. Olaya karışan saldırganlar yakalanırken kanlı baskının geçmişine ilişkin detaylar ortaya çıktı.İddiaya göre iki aile arasındaki husumet 35 bin TL'lik bir hilti alışverişiyüzünden çıktı.İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin aranan firari iki zanlı yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.' bilgisini paylaştı.Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer ayrı ayrı inşaat ve inşaat malzemeleri şirketi sahipleriydi.Erzen, Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerler ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özer'in oğlu Samet'in tartışmasıyla sekteye uğradı.Samet geçtiğimiz martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili tekele gelince Mehmet makinanın 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı.Baba Erzen, kavgayı ayırmaya çalışsa da Samet ayağından vuruldu.Bu kavgayla başlayan husumet, birkaç ay sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu. İddiaya göre; Erzen ailesi, Özer ailesine bir kan parası vermedi ancak yaklaşık 500 bin liralık PVC alacakları silindi.Konunun kapanınca ticari ilişkiler devam etti. Öte yandan Erzen, Özer'lerden demir alıyor, ödemelerini de düzenli yapıyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayınca yaklaşık 600 bin liralık borcunu ödeyemedi.20 yıllık ticari dostlukları dolayısıyla hukuki bir süreç beklemeyen Erzen, borcunu ödeyeceğini söylediyse de şirkete ulaşan haciz kararıyla çılgına döndü.Öfkesine yenilen Erzen, sosyal medyada Özer ailesini etiketleyerek haciz kararı belgesini paylaşıp '20 yıllık ticarete bu sığar mı? Bu adilik değil mi? Haciz de nereden çıktı. Biz borcumuzun arkasındayız' yazdı. Bu paylaşımın üzerine Özer kardeşler çocuklarını alarak tekeli bastı...Sabah'a konuşan baba Cantürk Erzen, olayın bu hale geldiğine inanamadığını belirterek şunları söyledi:'iki genci hayattan koparacak kadar ne olabilir ki? 20 yıllık bir ticaretten bahsediyoruz.Ticaret yapan herkesin herkese borcu var. Aynı mahallenin insanıyız. Borcumu ödeyeceğimi defalarca söyledim. Haciz işlemi başlatılacağını öğrenince ne küfür ne hakaret, 20 yıllık dostluğa dayanan bir sitemdi. O gün o aileyle görüştük. Borcumu ödeyeceğimi söyledim, konu kapanmıştı.Madem hacze koydun, süreci bekle. Dükkân basıp katliam yapmak mı gerek? Öldürmeye gelecek kadar aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Videoları görünce beynimden vuruldum.Oğlum gayet soğukkanlı davranıyor. Ne ters bir hareketi var ne de kötü bir sözü. Keşke arasaydı oğlum. Beni bulamayınca neden gitmediler? Gencecik iki çocuğu bir hiç uğruna toprağa verdik.'İki aileyle de alakası olmadığı halde korkunç olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın sosyal medya profilindeki notu ise dikkat çekti.'Kaderimden kaçamam, Kim vurdu ya gittik' yazan Bayındır, tekel bayine sadece arkadaşı Yusuf Erzen'i görmeye gelmişti.