Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti

Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı.Odun toplamak için dışarı çıkan engelli Türkan Yılmaz da sel sularına kapıldı.Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekibi gönderildi.Ekipler, saat 08.00 sıralarında Yılmaz'ın 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı.Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ordu'da etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Bu nedenle Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı, trafik farklı noktalardan sağlandı.Sağanak nedeniyle Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı.Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı.Ekipler, derelerde biriken molozları iş makinesi yardımıyla temizledi. Ordu Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekipleri sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlattı.Sokak ve caddelerde de su birikintileri yaşanırken vatandaşlar aniden etkili olan sağanak ile birlikte hayatın olumsuz etkilendiğini söyledi.Taşbaşı Mahallesi’nde dere taştı, iki noktada heyelan meydana geldi.Heyelan sonucunda olması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi toprak altında kaldı. Mahallenin diğer noktasında ise araçlar toprak altında kalırken, cadde ve sokaklar toprak yığınları ve moloz ile kapandı.Ekipler alanda gece boyunca iş makinelerinin yardımıyla çalışmalarını sürdürdü. Ulaşımın kapalı olduğu Karadeniz Sahil Yolu’nda devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.Taşbaşı Mahallesi’nde dere taştı, 2 noktada heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi toprak altında kaldı.Sel ve heyelan sonrası kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Ekiplerin yoldaki çalışmaları sürüyor.Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından Tokat’a sağanak yağış etkili oldu.Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden olduEtkili olan sağanak yağış, Tokat oto sanayisinde yaklaşık 10 dükkanı su basmasına neden oldu.Dükkanlarını basan suyu temizlemek isteyen esnaf seferber olurken bazı işletmelerde su baskını maddi hasara neden oldu.Düzce’de de etkili olan yağışlar sonrasında Yığılca ilçesine metrekareye 130 kilo yağış düştü.Yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı.Ekiplerin çalışması ile ana arterler açılırken Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ile birlikte su taşkının yaşandığı Gündolaması Köyünde incelemelerde bulundu. Ardından ise su taşkınlarının yaşandığı bölgeye geçecek.Düzce'de sağanak ile birlikte Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi. Bu sırada çaya düşen yavru köpek, sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı. Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu. Köpeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.Ordu'da dün sağanağın yol açtığı tahribatların giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor.Altınordu ilçe merkezinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.