La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

4 Temmuz Salı günü küresel ortalama sıcaklık 17.18 derece olarak ölçüldü.Dünyanın yavaş yavaş ısınmasının temel sebebinin kömür, petrol ve doğal gaz olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl için sıcaklık uyarısında bulundu.Geçen 3 sene içerisinde La Nina denen, Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının biraz daha serin olmasına neden olan bir olgunun olduğunu, bundan dolayı da dünyanın ne kadar ısındığının fark edilmediğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, 'La Nina geçtiğimiz Nisan ayında bitmeye başladı. Şu anda nötrden onun tam tersi olan El Nino'ya doğru geçiyoruz. La Nina'nın perdeleyici etkisi kalktığında sıcaklıklar birden, hızla yukarı doğru gitmeye başladı. 4 Temmuz'da yaşadığımız olayda 17.18 dereceyle dünya insanın gördüğü, en sıcak günü yaşadı' ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Kurnaz, 'Hepimiz biliyoruz ki Temmuz ayının başı en sıcak günler değildir. Daha Temmuz'un ortası, Ağustos'un başı var sıcak günlerde... Dolayısıyla sıcaklık bundan sonra artmaya devam edecek. Bir de bunun üstüne gittikçe artan El Nino etkisi binecek. Onun için yaklaşık olarak Ağustos ayının ortasına kadar her gün neredeyse yeni bir rekor kırıyor olabiliriz. Bir gün sıcaktır, bir gün biraz daha az sıcaktır. Bu sene içerisinde yaklaşık 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum. Bu durumda 2023 dünyanın, insanların yaşadığı en sıcak sene olacak' dedi.Kuraklığa da değinen Prof. Dr. Kurnaz, 'Kış sıcak geçecek, ondan sonraki ilkbahar da sıcak geçecek, ondan sonraki yaz da sıcak geçecek. Bundan sonra böyle. Yaşayacağımız her mevsim kendi mevsimleriyle kıyaslandığında, yani kış bir önceki kışlarla kıyaslandığında daha sıcak geçiyor olacak. Kuraklık başka unsurlara da bağlı ama bizim yaşadığımız bölgede Akdeniz Havzası'nın doğusunda kuraklık önümüzdeki 50 sene içerisinde neredeyse yüzde 20 daha az yağış düşmesine neden olacak. Bu nedenle de bizim artık az suyla yaşamayı öğrenmeye başlamamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Kurnaz, '17.5- 18 dereceye doğru bir şeyler görüyor olmamız çok sürpriz olmaz. Bunun normali 16.6 gibi bir şeydi. Şu anda normalin epey üstündeyiz. Meteorolojik olarak baktığımızda ortalamanın bu kadar üstünde olmak bayağı büyük bir şeydir. Halk olarak baktığımızda yarım derece diyoruz ama ortalamaların bu kadar üstünde olmak hiç hayırlı bir şey değil çünkü bununla beraber uç olaylar artıyor. Türkiye'de bu sene çok büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız. Şimdiye kadar 49.1 derece görmüştük, 50 derecenin üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.Kurnaz, 'Şu anda Pakistan'da, Hindistan'da, Çin'de, Moğolistan'da o kadar aşırı sıcaklar var ki Meksika'da bu sıcaklardan yüzlerce insan ölüyor. Biz daha kötü kısmını çok yaşamamış olabiliriz ama dünya çok ciddi problemler yaşıyor. Genç bile olsanız dışarısı 40 dereceyken bana bir şey olmaz demeyeceksiniz. Bu sıcaklık herkesin sağlığına dokunabilir ama öncelikle bebekleri ve yaşlıları korumamız gerekiyor. Onların bulundukları ortamlar 40 dereceyi falan bulmamalı. Onları biraz daha serin ortamlarda oluyorsa klima, olmuyorsa vantilatör bir şekilde serinletmemiz gerekiyor. Bu sıcaklıklar yavaş yavaş onlara zarar vermeye başlayacak. Geçtiğimiz senelerde Paris'te, Fransa'da, bu sene Hindistan'da, Meksika'da bu sıcak hava dalgalarından olan can kayıpları gençleri değil yaşlıları etkiliyor. Gençler de kendilerine çok güvenmesinler ama yaşlıları kesinlikle bu hava durumundan korumamız gerekiyor. Küresel ısınmanın önüne geçmek mümkün ama eskiye döndürmek mümkün değil. Daha kötü olmasını engelleyebiliriz ama daha iyi olması en azından yakın vadede çok mümkün değil. Birkaç yüzyıl sonra biz şu anda bir şeyler yapmaya başladığımızda sıcaklıklar düşmeye başlayabilir ama şimdiye kadar yaptığımız kötülüklerle sıcaklıklar bugün dursak bile daha da artmaya devam edecek. Kömür, petrol ve doğal gazdan vazgeçeceğiz, tek çaresi bu. Geri kalan her şey detay' ifadelerini kullandıEl Nino hava olayı sırasında, ekvator boyunca batı yönünde esen rüzgarlar yavaşlıyor, ılık sular doğuya itiliyor ve okyanuslarda yüzey sıcaklıkları artıyor.Bu da hava sıcaklıklarının ortalama 0.2 santigrat derece artmasına neden oluyor.