İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nın 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında günlük ortalama 1.525 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

İstanbul Havalimanı, rekorlara doymuyor…Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın 26 Haziran-2 Temmuz 2023 dönemine ait Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu paylaştı.Rapora göre İstanbul Havalimanı, yeniden Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu...Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada “EUROCONTROL'ün Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre; en yoğun havalimanları sıralamasında 1 numarada kim var dersiniz? Tabi ki, İstanbul Havalimanı. Türkiye şampiyonlarla uçuyor.” ifadelerini kullandı.Günlük 1.525 uçuşBakan Uraloğlu'nun paylaştığı infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.525 uçuş yaptı.İstanbul Havalimanı'nı 1.370 uçuşla Amsterdam, 1.351 uçuşla Paris, 1.314 uçuşla Frankfurt ve 1.306 uçuşla Londra havalimanları takip etti.