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Beyaz Gazete
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Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'

Nedim Şener, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Şener, "Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak.' dedi.

Ekleme: 5.07.2023 - 00:34 Güncelleme: 5.07.2023 - 00:47 / Editör: Ozge Selin
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
Nedim Şener, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Nedim Şener, “Siyasete nasıl geldiysen öyle kalırsın. Kılıçdaroğlu’nun akıbeti oraya doğru ilerleyecek. Ben bunu bir kaç defa söyledim ve yazdım. Bunun işaretleri var.’ dedi.

"KILIÇDAROĞLU HAKKINDA ALTIN VURUŞU FETÖ'CÜLER YAPACAK"

Nedim Şener, "FETÖ’cü hesapları takip ederseniz, Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ’cüler yapacak. Kılıçdaroğlu’nun ipini onlar çekecekler. Çünkü, Kılıçdaroğlu hakkındaki bu nefret iklimi gitgide ortaya çıkacak. Kimi bilerek kimi de bilmeyerek bu işin içindeler.” dedi.

Konuşmasını sürdüren Nedim Şener, “FETÖ’cüler onlarla yaptıkları iş birliğini deşifre edecekler. ‘Neyi deşifre edecekler?’ diyeceksiniz. Mesela, Amerika’daki kayıp sekiz saati...” şeklinde konuştu.
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
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