Millî Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederken görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.