DEVA Sözcüsü İdris Şahin'den ortak liste çıkışı: Biz kimseye gitmedik teklif CHP'den geldi

CHP listelerinden 15 milletvekili çıkarmasının ardından "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu sözleri gündemdeyken parti sözcüsü İdris Şahin'den eski ortaklarını kızdıracak yeni bir açıklama geldi. Kendilerinin kimseye gitmediğini söyleyen Şahin, "DEVA olarak biz kendi özgür kimliğimiz, kendi amblemimizle seçimlere girmek istiyorduk. Bu teklif CHP'den geldi." dedi.

Muhalefette ortak liste tartışmaları son bulmuyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partisi'ni kendi listelerinden aday göstermesi sonucu 39 milletvekili Meclis'e girdi.Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok' çıkışı gündem oldu.Babacan'ın bu çıkışının ardından parti sözcüsü İdris Şahin de peş peşe açıklamalar yaparak CHP ile iş birliğinin karşılığını alamadıklarını söyledi. DEVA Partisi'nden gelen bu açıklamalar, ortak liste tartışmalarını büyütürken İdris Şahin yeni bir açıklama yaptı.Şahin, şöyle konuştu:'Biz bir iş birliği yaptık ve bize talep CHP'den geldi. Biz kimseye gitmedik. DEVA olarak biz kendi özgür kimliğimiz, kendi amblemimizle seçimlere girmek istiyorduk. Bu teklif CHP'den geldi.'