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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran İsrail uyruklu baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atladı. Kaçırdıkları AnadoluJet'in uçağını iten push-back aracına binmeye çalışan iki yolcu çalışanlar ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aprondaki hareketli anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı

Ekleme: 4.07.2023 - 16:49 Güncelleme: 4.07.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli dakikalarAnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13.10 'da İstanbul-Tel Aviv seferini yapmaya hazırlanan seferinde hareketli dakikalar yaşandı.Uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aile ortalığı birbirine kattı.
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'Push-back' aracıyla harekete hazırlanan uçağı durdurmak isteyen baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak, 3 metre mesafe yükseklikten aprona atladı. Olayı gören uçak altındaki görevliler anında baba ve oğluna müdahele ederken, polis ekipleri de olay yerine hızla gelerek iki kişiyi etkisiz hale getirdi.

Ters kelepçe yapılan baba ve oğlu polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne görütürüldü. 'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki yolcu savcılığa sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli dakikalar
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