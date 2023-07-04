Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyen basit soruyu bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster’de 19 yıllık bir akademisyenin basit bir mantık sorusunu bilemeyerek elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekran başına kilitlemeye devam ediyor.Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa son olarak, ABD’de yatırım uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda 19 yıldır akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç adlı yarışmacı katıldı.Yarışmacı Özkılınç'a ikinci soruda, "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9’u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" diye soruldu.Doğru cevabın "9" olduğu soruya "18" cevabını vererek ikinci soruda elenen yarışmacı, yanlış cevap verdiğini fark ettikten sonra "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan." dedi.Yarışmacı, soruya 18 yanıtını verince ilk barajı aşamadan yarışmadan elendi.Öte yandan Özkılınç'ın henüz ikinci soruda yarışmaya veda etmesi sosyal medyada gündem oldu.