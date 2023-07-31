CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...

Sokak hayvanlarını beslemek adına caddelere ve sokaklara rast gelen bırakılan yiyecekler kamu sağlığını tehdit etmeye başladı. İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım farelerinin beslenme ve üreme noktası haline dönüştü.

İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım farelerinin beslenme ve üreme noktası haline dönüştü.Sokak köpekleri ve kedileri için caddelere ve sokaklara rastgele bırakılan yiyecekler, kamu sağlığını tehlikeye atan durumların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bunun en son örneği İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı.İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım fareleri de ortak oldu. Fareler cadde üzerindeki su ve yiyecek kaplarından beslenirken görüntülendi. Çevre sakinleri CHP'li belediyenin duruma müdahale etmesini istedi.