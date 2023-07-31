CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş

CHP'nin sözde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeni bir skandala daha imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki bir marketten yaptığı anlaşma sonrasında belediye bütçesiyle aldığı gıda yardım kartlarından 5 bin tanesi CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. Seçim çalışmalarından kullanılacak yardım kartlarını evine götüren Kaftancıoğlu iddiaya göre, kartları dağıtmayı unuttu. Kaftancıoğlu kullanım süresi bulunan kartları daha sonra dağıtmaya çalışınca skandal patlak verdi. Markete giden vatandaşlar kartların kullanım süresinin dolduğunu öğrenince geri CHP'ye koştu.

CHP İstanbul teşkilatı yeni bir skandalla çalkalanıyor. CHP içerisinde öne sürülen bilgilere göre, 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'daki bir zincir market ile anlaşma yapıldı. Anlaşma ile içerisinde para yüklü alışveriş kartları satın alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle aldığı bu kartlardan 5 bin adetini CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. İddiaya göre, seçim çalışmalarında CHP yandaşlarına dağıtılması planlanan gıda yardım kartlarını Canan Kaftancıoğlu da kaybolmaması için evine götürdü.Canan Kaftancıoğlu belirli bir süre içerisinde kullanılması gereken alışveriş marketine ait gıda yardım kartlarını dağıtmayı unuttu. Kartlar bir süre sonra piyasaya çıktı. Dağıtılan kartlardan alan kişiler markete gittiklerinde kartların kullanım süresinin dolduğunu öğrenip büyük şok yaşadı. Vatandaşlar CHP'ye koşmasıyla da skandal patlak verdi.Canan Kaftancıoğlu'nun iddiaya göre dağıtmayı unuttuğu kartların çöp olduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle alınan ve CHP'nin Genel Seçim çalışmalarında kullanılması hedeflenen gıda yardım kartlarının hesabını kimin vereceği merak uyandırdı.İçerisinde 500 lira yüklü olduğu öne sürülen 5 bin kartla İBB'nin 2, 5 milyon lirasının çöp olduğu iddia edildi.