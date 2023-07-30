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MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 30.07.2023 - 16:59 Güncelleme: 30.07.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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