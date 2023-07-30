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E-5'te korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

Bakırköy, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlere ok gibi saplanırken, sürücü Mertcan Altuntaş(19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekleme: 30.07.2023 - 09:15 Güncelleme: 30.07.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
E-5'te korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandıKaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mertcan Altuntaş'ın kullandığı 34 L 0921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak Atatürk Havalimanı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Mertcan Altuntaş'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için araçların geçişini yan yoldan sağladı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mertcan Altuntaş'ın(19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası demir bariyerlerin otomobilin ön camından girerken arka camından çıktığı görüldü. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Altuntaş'ın cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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