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BAE ile deprem tahvili anlaşması imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri ile 11 ilde yıkıma neden olan asrın felaketinin yaralarının sarılması için deprem tahvili anlaşması imzalandı. 8 milyar doları aşması beklenen tahvilin geri ödemesi uzun vadeli olacak

BAE ile deprem tahvili anlaşması imzalandı
Ekleme: 29.07.2023 - 09:31 Güncelleme: 29.07.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
BAE ile deprem tahvili anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Körfez ülkelerine yaptığı 'yatırım çıkarmasının' detayları belli olmaya başladı. Türkiye, Körfez ülkeleri ile kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde yatırım ve ihracatta 18 tarihi anlaşmaya imza attı.

13 KRİTİK ANLAŞMA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma sonrası yeni dönemin kapılarını aralayan Türkiye, enerji başta olmak üzere, deprem tahvili, dijital teknoloji gibi 13 kritik anlaşma imzalandı. Anlaşma maddelerinin içinde Türkiye'nin ekonomisine 104 milyar dolarlık etki eden asrın felaketinin izleri silinmesine katkı sağlayacak deprem tahvili de yer aldı.

YARALAR SARILACAK
Bu kapsamda asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depreminin maliyetinin karşılanması için Birleşik Arap Emirlikleri ile deprem tahvili anlaşması imzalandığı öğrenildi. İmzalanan tahvil anlaşmasına göre BAE, hazine tahvillerine para yatıracak ve bu para ile depremin yaraları sarılacak. Kısa süre içinde hayata geçirilmesi beklenen deprem tahvilinin geri ödemesi ise Türkiye'nin deprem yaralarını sarıp normalleştikten sonra yapılacak.

İHRACATIN FİNANSMANI İÇİN UZUN VADELİ KREDİ
Körfez turunda tarihi anlaşmaların imzalandığı BAE ile ilişkilerde yeni dönemde 5 yıl içinde yatırım odaklı işlere imza atılacak. BAE ile özellikle enerji alanında büyük yatırımlar yapılacağı öğrenildi. Güneş, rüzgâr, HES gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanılacak. Yatırımcılar Türkiye'ye gelerek doğrudan yatırım yapacaklar. İhracat finansmanında uzun vadeli krediler için de anlaşmalar imzalandı. Bu sayede ihracatçıları rahatlatacak adımlar atılacak.

BAE ile deprem tahvili anlaşması imzalandı

DEPREM YARALARINA KÖRFEZ MERHEMİ UZUN VADELİ TAHVİL
Körfez ile yapılan anlaşmaların birçoğu hemen hayata geçirilecek. Bu kapsamda en hızlı şekilde başlayacak anlaşma maddelerinin başını deprem tahvili çekiyor. BAE ile imzalanan deprem tahvili anlaşmasına göre uzun vadeli bir işlem olacak. Alınan kredi belli bir süre geri ödemesiz olacak. Deprem tahvilinin ne zaman başlayacağı Hazine bakanlığı tarafından duyurulacak.
BAE ile deprem tahvili anlaşması imzalandı
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