  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,98 - 30,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sınır kapılarından 1 milyon 300 bin gurbetçi giriş yaptı

Tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin gelişleri sürüyor. Son 1 ayda 5 sınır kapısından 323 bin 600 araç ile 1 milyon 300 bin gurbetçi ülkeye geldi.

Ekleme: 28.07.2023 - 10:50 Güncelleme: 28.07.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatilinde aileleri ile Türkiye'ye gelmek için araçlarıyla yola çıkan gurbetçilerin ülkeye girişleri sürüyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre; son 1 ayda 323 bin 600 araç ile başta Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından toplam 1 milyon 300 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

Geçen yıla göre 100 bin kişilik artış görüldü
Geçen yıl aynı tarihlerde bu kapılardan 77 bin 439 araç ile 1 milyon 203 bin 713 gurbetçi ülkeye gelmişti.

Geçen yıla göre, gurbetçi gelişinde bu yıl 100 bin kişilik bir artış olduğu görüldü.

En yoğun sınır kapısı Kapıkule oldu
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü veri tablosunda gurbetçilerin yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullandığı görüldü. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 22 Haziran'dan bu yana 194 bin 497 araçla, 805 bin 97 gurbetçinin geldiği bilgisi paylaşıldı. Ülkeye gelen gurbetçiler, 4-6 hafta arası kalıyor.

Önce memleketlerinde yakınlarını ziyaret edip, sonra tatil bölgelerinde dinlenip ülkelerine dönüyorlar. Geçen yıla göre daha rahat yolculuk yaptıklarını söyleyen bazı gurbetçiler, uçak fiyatlarının pahalı olmasından dolayı kara yolunu tercih ettiklerini belirtiyor.

Sınır kapılarından 1 milyon 300 bin gurbetçi giriş yaptı
Gurbetçiler uçak biletlerinin pahalı olmasından şikayetçi
İngiltere'den Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Mustafa Bozdağ, uçak biletlerinin pahalı olmasından dolayı aracıyla geldiğini söyledi.

Yolculuğunun iyi geçtiğini anlatan Bozdağ, "Memleketimize gelmek için can atıyoruz. Yola 3 araba çıktık ve sağ salim ülkeye giriş yaptık. Yolculuğumuz rahat geçti. Yollar zaman zaman kalabalıktı ama rahattı. Uçak biletleri pahalı, o yüzden arabayla geliyoruz. 4 kişilik bir ailenin masrafının yarısına arabayla gelebiliyoruz. Önce Aksaray'da yakınlarımızı ziyaret edip, ardından yaz tatili için sahillere gideceğiz" dedi.

Fransa'nın Paris şehrinden gelen Mehmet Katarcı da uçak biletlerinin pahalı olmasından şikayet etti.

Sınır kapılarından 1 milyon 300 bin gurbetçi giriş yaptı
"Uçakla gelmek kişi başı 700 -750 euro, arabayla taş çatlasın 500 euro ile gelebiliyoruz"
Bir kişinin uçak bileti parası karşılığında kara yoluyla yolculuğunda 4 kişilik ailesini getirdiğini söyleyen Katarcı, "Uçak biletleri pahalı, araç imkanı daha karlı oluyor. Uçakla gelmek kişi başı 700 -750 euro, arabayla taş çatlasın 500 euro ile gelebiliyoruz. 4 kişilik bir aile için bu rakamlar fazla geliyor. O yüzden araçla geliyoruz" diye konuştu.

Belçika'dan gelen Gülistan Kaplan ise "Tatilimizi Tekirdağ'da geçireceğiz. Yollar çok güzel, rahat geldik. Sınır kapıları açıktı, yollarda baya gelen var" dedi.
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti
BM'den teröre destek! Skandal PKK ziyaretinin fotoğrafı ortaya çıktı
PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirildi
Kemer'de orman yangını sürüyor! Hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler
CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
Ticaret Bakanı Bolat: Vatandaşları mağdur edenlere yönelik uygulanan para cezası 361 milyon TL'ye ulaştı
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...
İmamoğlu ilk kez açık çağrı yaptı: Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor
Bakan Tunç duyurdu! Boş evler için teşvik sistemi getirilebilir: Hükümet düğmeye bastı
Muhalif gazeteci açıkladı! CHP'nin fonladığı ikinci kanal ortaya çıktı
SGK ödeme tarihini açıkladı! Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı! Depremden etkilenen illerde prim borçları ertelendi
Terör örgütü üyeliğinden dosyası bulunan eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması! Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamaktır
Foreign Policy’den çarpıcı Türkiye analizi! Başkan Erdoğan’ın başarısını üç kelimede özetlediler
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek