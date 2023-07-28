Sakarya'da rip uyarısı: Denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın sahil kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun dalga ve rip akıntısının devam etmesi nedeniyle kaymakamlıklarca 2 ilçede denize girişler yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun dalga ve rip akıntısının devam etmesi nedeniyle kaymakamlıklarca 2 ilçede denize girişler yasaklandı.Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.